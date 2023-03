„Die Kinder sollen nicht wie ihr Vater werden“

Hass, der sich über Jahre aufgebaut hatte, entlud sich in Grünburg in Oberösterreich in tödlichen Schüssen. Der Ex-Schwager hat die Tat gestanden, das Motiv ist nur schwer nachvollziehbar. Der ursprüngliche Grund dürfte schon lange zurückliegen, aber immer aktuell gewesen sein, wie ein „Krone“-Lokalaugenschein zeigt.