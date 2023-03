Vier Freundinnen in der Welt der Sitcoms

Bereits der dritte Song

Melanie See (26) aus Redlham ist Sängerin und Moderatorin. Sie katapultierte sich im Vorjahr gleich mit zwei Singles in die Radiosender, jetzt erschien der dritte Song „Alles so leicht“, mit dem sie einlädt, ein paar Augenblicke in Erinnerungen an eine unbeschwerte Kindheit einzutauchen.