Samantha Gold: Steirische Dragqueen macht Schule

Elf Katzen und eine LKW-Ladung an pompösen Outfits

Großes Heimweh hat den gebürtigen Oststeirer mit Ehemann Johannes nun wieder in die Heimat zurückgebracht. Das Paar lebt seit kurzem mit elf Katzen und einer LKW-Ladung an pompösen Outfits in einem biederen Mietshaus im südoststeirischen Gossendorf. Der Wunsch nach Entschleunigung hat zur Rückkehr in die Landidylle bewogen. „Ich habe meine Heimat vermisst, wir haben genug von der Großstadt“, beteuert der Heimkehrer, der sich behutsam in seine neue Umgebung vortastet.