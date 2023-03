Neue Straßenbahnen: Graz hat nur ein Angebot

Am Montag starten die Bauarbeiten für die neue Straßenbahnstrecke ind er Grazer Innenstadt. Wenn sie Ende 2025 in Betrieb geht, wird es an anderer Stelle eng: bei den Bim-Garnituren. 85 haben die Graz Linien derzeit zur Verfügung, 15 neue sollen in einem ersten Schritt gekauft werden - zumindest vier bis sieben davon bräuchte man schon Ende 2025, sagt Holding-Vorstand Mark Perz.