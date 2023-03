Mega-Baustelle startet: Das sagen Anrainer in Graz

Neutorgasse bleibt für Fußgänger offen

Ab 6. März wird die Neutorgasse für den Kfz-Verkehr gesperrt (siehe Grafik). Autofahrer kommen über den Marburger Kai via Andreas-Hofer-Platz und die Landhausgasse in die Innenstadt. „Vor allem am Marburger Kai und Grieskai wird es am Anfang sicher ein wenig holprig, aber insgesamt rechnen wir mit keiner großen Staubelastung“, sagt Klaus Masetti, Projektverantwortlicher der Stadtbaudirektion.