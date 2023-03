Urteil lässt Gamer auf verzocktes Geld hoffen

Loot (engl. für Beute) bietet Gamern in vielen Computer- und Videospielen einen wichtigen Motivationsanreiz: Wer eine Aufgabe erfolgreich absolviert, wird mit einem neuen, in der Regel besseren Ausrüstungsgegenstand (Waffe, Rüstung etc.) oder sonstigen Boni belohnt. Manchmal haben es Gamer jedoch eilig: Wer die Aufgabe scheut oder schlichtweg nicht die erforderliche Spielzeit für diese aufbringen kann oder möchte, bekommt in Form sogenannter Lootboxen eine Alternative geboten.