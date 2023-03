Wahlkampf-Finale: Jetzt entscheiden die Wähler

Janos Juvan selbst betont die Bedeutung der Leistungsträger für Kärnten: „Alle jene, die jeden Tag aufstehen und ihr Bestes geben, sei es in der Wirtschaft, unsere Einsatzkräfte, in der Kinderbetreuung – für sie will ich eine starke Stimme im Landtag sein!“ Auch auf die Bildung, einem Kernthema der Partei, kam er zu sprechen. „Mehrsprachigkeit ist die größte Chance, die wir unseren Kindern in Kärnten bieten können“, bekräftigte er seine Forderung nach Unterricht in Deutsch, Englisch, Italienisch und Slowenisch.