Plakolm will „Vertrauen der Leute zurück gewinnen“

Als Zuständige für Jugendthemen in der Bundesregierung ist Claudia Plakolm (ÖVP) in Kärnten zu Gast „auf an Ratscha“. Was sie zum Vertrauensverlust in die Politik sagt, welchen Stellenwert Klimaschutz für sie hat und was sie sich für die Kärntner Landtagswahl wünschen würde, erfahren Sie auf in „Krone-Ratscha“.