Ob und wie Politik die Klimakrise aufhalten will

Bis es so weit ist, müsse weiter gestreikt werden - in welcher Form der Einsatz für das Klima erfolge, mache dabei keinerlei Unterschied, so die Organisatoren der Klimademo: „Im Endeffekt ist es egal, ob wir klagen, kleben oder streiken“, heißt es von „Fridays for Future“, die 16-jährige Klimaklägerin Franziska meint: „Ich habe satt, dass die Verantwortlichen meine Generation alle ökologischen Bürden tragen lassen.“