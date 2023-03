ÖHB-Frauen verlieren ersten Test gegen Brasilien

Österreichs Handballfrauen haben am Freitag das erste Testspiel gegen Brasilien mit 30:35 (14:15) verloren. In Stockerau lieferte die Truppe von Trainer Herbert Müller dem Weltmeister von 2013 eine lange Zeit offene Partie und geriet erst in der Schlussviertelstunde leicht ins Hintertreffen. Das zweite Duell mit den Südamerikanerinnen steigt am Samstag (20.25 Uhr) wieder in Stockerau, es ist die Generalprobe für das WM-Quali-Play-off gegen Spanien am 8. und 12. April.