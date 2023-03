24 Stunden am Golf

Wer das kalte Wetter so gar nicht mag und sich im Indischen Ozean die kalte Jahreszeit versüßt hat (oder das erst machen will), ist nicht schlecht beraten, wenn er den Zwischenstopp mit Ethiad in Abu Dhabi nützt und wenigstens zwei Tage hier verbringt. Hotels gibt es in großer Zahl, viele auch im Luxus-Segment wie das St. Regis, welches günstig am Corniche liegt und sogar über einen eigenen Strandclub verfügt. Hotel genießen oder die Stadt erkunden – am besten genug Zeit für beides einplanen, das zahlt sich aus. Wir gehen es nach dem Nachtflug gemütlich an, buchen eine Spa-Behandlung im ausgezeichneten Wellness-Bereich und erfreuen uns anschließend ein bisschen an der um diese Zeit des Jahres sanften Sonne im Strandklub, der durch einen unterirdischen Tunnel sicher zu Fuß und mit nur wenigen Schritten zu erreichen ist. Strand oder Pool, auch in dieser Hinsicht ist eine Entscheidung gefragt. Ich liebe es, barfuß am Strand zu spazieren, den feinen Sand unter den Füßen zu spüren.