Energiekrise: Neue Chance für Windpark

Dahinter steht der Lavanttaler Franz Dorner, der schon Verhandlungen mit mehreren Grundstückseigentümern geführt hat. „Die Zeiten sind schlecht. Wir brauchen in Kärnten dringend auch die Windkraft“, meint der Ökopionier, der auch den Windpark am Bärofen im Lavanttal initiiert hat. Er plant in Gnesau den Bau von 17 Windrädern. „Die würden Strom für 50.000 Elektroautos oder 40.000 Haushalte erzeugen.“