Letzter Showdown vor der Kärntner Landtagswahl

Da kommt etwa zur Sprache, was in den Pandemiejahren seit 2020 falsch gemacht wurde, wie es in Kärnten um den Klimaschutz steht, ob der Flughafen in der Landeshauptstadt eine Zukunft hat - und was die heimische Politik machen wird, um die Bevölkerung in der andauernden Teuerung zu unterstützen. Andere Themen, die den Wahlkampf dominieren - und die Reaktionen der Politiker -, zeigen wir weiterhin täglich in unserem Format „30 Fragen, 300 Antworten“.