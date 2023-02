Kogler: „Für die Klimaklage habe ich Verständnis“

Die Grünen Kärnten werden am Klimastreik teilnehmen. Macht das Sinn, wenn man selbst in der Bundesregierung sitzt?

Naja, in Kärnten sind wir nicht im Landtag. Kärnten ist ein Nachzügler geworden im Klimaschutz. Eines der wenigen guten Dinge, die in den letzten 10 Jahren passiert ist, war ein Energie-Masterplan von Rolf Holub. Ansonsten ist nicht viel passiert, deshalb ist die Teilnahme am Streik sinnvoll, ja. Natürlich freuen wir uns in der Bundesregierung über jede Form der Unterstützung, weil hier auch Mehrheiten benötigt werden. Wir würden Einiges auch schneller machen wollen, wo sich der Regierungspartner und die Opposition dagegenstellen. In Kärnten ist die SPÖ nicht in Opposition, da ist schon zu erklären, warum man in Kärnten so hinterherhinkt.