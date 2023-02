Kosovare ging auf Bekannte los und drohte ihr

Richterin Magdalena Rafolt sah es als erwiesen an, dass der Hobby-Discjockey Anfang Dezember letzten Jahres mit dem Opfer wegen eines Handys in Streit geriet und dieses daraufhin zerstörte. Weiters sprach sie ihn schuldig, der 34-Jährigen zwei Fußtritte - wenn auch leichte - gegen den Kopf versetzt und sie genötigt zu haben, niemandem von dem Vorfall zu erzählen. Andernfalls sehe er sich genötigt, sie bei der Polizei wegen Drogenmissbrauchs und dem Dealen von Drogen anzuschwärzen. Was der Angeklagte vehement bestreitet.