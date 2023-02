„Sonne und Beton“: Hartes Pflaster im Kino

Seinen Podcast kennen viele Leute. Der deutsche Comedian Felix Lobrecht ist in der Berliner Gropiusstadt aufgewachsen und erzählt davon in seinem Roman „Sonne und Beton“. Nun kommt die Verfilmung des Bestsellers ins Kino (ab 3.3.). In rund zwei Stunden nimmt einen der Film mit zu zerrütteten Familien und ziellosen Männern, zu Hochhausschluchten und Hinterzimmerdeals, zu freundlichen und weniger freundlichen Menschen. Wir verlosen zum Kinostart 2x die Graphic Novel „Sonne und Beton“!