Gefahr aus dem Darknet: „Viele sind nachlässig“

Ein Großteil der zentralen IT-Services war kurzfristig an zahlreichen Standorten weltweit nicht verfügbar, ein Notbetrieb aktiv - am 16. Februar gab die TroGroup in Wels bekannt, Ziel eines Cyber-Angriffs geworden zu sein. Acht Tage später teilte Rosenbauer am Freitag mit, dass der Feuerwehrausstatter von Cyberkriminellen angegriffen wird und aus Vorsicht Teile der IT-Infrastruktur abgeschaltet hat. „Starke Auswirkungen“ sind spürbar. Trotzdem gelingt es den Leondingern, weiter zu produzieren.