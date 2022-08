Der teure Weg aus der Cyber-Falle

„Wir bringen dein Herz zum Schlagen“ - das verspricht BRP-Rotax den Besuchern seiner Internetseite, auf der auch gestern alles so wirkte wie immer. Dabei steht hinter den Kulissen Krisenmanagement an der Tagesordnung. Wegen eines Cyber-Angriffs auf BRP, den kanadischen Mutterkonzern von BRP-Rotax, steht seit Dienstag ein großer Teil der Produktion still. Am Montagabend waren die Server heruntergefahren worden...