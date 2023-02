Thomas Rettenegger für Mario Seidl nachgeholt!

Während Seidl auch auf der Großschanze nicht zum Einsatz kommen wird, ist das bei Einzel-Bronze-Gewinner Rehrl zumindest für den Teambewerb am Mittwoch unsicher. Der Steirer laboriert seit Sonntag an Grippesymptomen, zu Wochenbeginn hatte sich leichte Besserung eingestellt. Die Entscheidung über die Aufstellung für den Mannschaftswettkampf von der Großschanze fällt nach dem Training am Dienstag.