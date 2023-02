Ohne Fallschirm mitten in den sozialen Abstieg

Als der Vater den Job verliert, zieht die Familie von Ebeneser in die kleine Wohnung im Block. Jetzt schrumpft seine Welt, und die Eltern auch. Nur der Berg Rechnungen wächst. Doch das Mädchen Sammy ist womöglich noch schlechter dran. Und irgendwo gibt es trotzdem noch so etwas wie Spaß...

In der Studiobühne des Landestheaters ist das Kinder- und Jugendstück „Wutschweiger“ (ab 10 Jahren) in einer gelungen Inszenierung angelaufen.