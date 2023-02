Elf Verletzte: So kam es zum Zusammenstoß

Nach Kreisverkehr ins Schleudern geraten

Näheres wurde zum Unfallhergang bekannt: Der Pkw-Lenker war laut Polizei gegen 19.30 Uhr mit seinem Sohn am Beifahrersitz von Achau in Richtung Leopoldsdorf (Bezirk Bruck an der Leitha) unterwegs, als er unmittelbar nach einem Kreisverkehr ins Schleudern geriet und in den entgegenkommenden Kleinbus krachte.