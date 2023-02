Reisebus stürzte ab: Poltergruppe unter Opfern

Welle der Hilfsbereitschaft

Die Verletzten wurden nach der Erstversorgung an Ort und Stelle in die Krankenhäuser Schladming, Schwarzach und Salzburg gebracht. Dort kam es zu einer regelrechten Welle der Hilfsbereitschaft. Mitarbeiter, die eigentlich freihatten, boten umgehend ihre Hilfe an, um so Unterstützung bei der Versorgung der Verletzten zu leisten.