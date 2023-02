Schlusslicht Kapfenberg besiegt Young Violets

Die Dornbirner gingen in Amstetten durch einen von Gustavo Balotelli verwandelten Elfmeter in Führung (6.). Nach dem Ausgleich von Stefan Feiertag ebenfalls per Strafstoß (32.) brachte ein Doppelschlag von Sebastian Santin (36., 70.) die vermeintliche Entscheidung zugunsten der Gäste. Zwei Tore von Sebastian Leimhofer (74., 90.) bescherten den Niederösterreichern aber noch einen Punkt. Dornbirn, nach dem Ausschluss von Stefan Goldnagl ab der 76. Minute in Unterzahl, ist damit weiterhin Zehnter, Amstetten liegt auf Rang acht.