Das verflixte 7. Jahr

Sollte er sich von seinem Erstwohnsitz in Zug auf den Weg machen, müsste er zunächst die Bahn nehmen, um in einer guten Dreiviertelstunde in Zürich-Kloten zu sein, von wo es dann mehrere Möglichkeiten gibt, die Destination mit dem IATA-Code KGL anzufliegen. Egal, ob die Entscheidung für eine Verbindung über Brüssel oder aber über Dubai und Addis Abeba fällt, beträgt die Reisezeit etwa 25 Stunden. Vom Zweitwohnsitz in Doha aus stellt sich das anders dar, denn hier existiert eine Nonstop-Flugverbindung, die einen in nur sechs Stunden nach Kigali befördert. Kann natürlich auch sein, dass er die Reise mit dem Privatjet eines befreundeten Oligarchen bestreitet, jedenfalls gehen wir davon aus, dass Gianni Infantino rechtzeitig zum Beginn des FIFA-Kongresses am 16. März in der ruandischen Hauptstadt eintreffen wird.