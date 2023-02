Klimawandel könnte den Neusiedler See retten

„Es kommen wieder Zeiten auf uns zu, in denen genug Wasser im Neusiedler See sein wird.“ Wie weggewischt sind die Bilder vom scheinbar ausgetrockneten Seeufer, sobald weitreichende Wetterprognosen in die Diskussionen über die Zukunft dieses einzigartigen Naturjuwels einfließen. Sie stehen direkt im Zusammenhang mit dem Klimawandel. „Wir müssen uns nicht nur auf eine Erwärmung einstellen, auch die Niederschlagsmuster werden sich ändern“, so die Vorhersage aus dem Kreise renommierter Wissenschafter.