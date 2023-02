Umweltaffäre: „Nicht ohne personelle Konsequenzen“

„Wenn das stimmt, was die ,Kronen Zeitung‘ heute berichtet, dann kann das nicht ohne personelle Konsequenzen bleiben“, kommentiert Grünen-Klubobfrau Sandra Krautwaschl den in der „Steirerkrone“ veröffentlichten Bundesrechnungshofbericht zur Abteilung 13 des Landes Steiermark. Das Versagen sieht Krautwaschl in der SPÖ-Ressortverantwortung, speziell in der Amtsführung von Landesrätin Ursula Lackner: „Ihr letzter schwerer Fehler war es, die Abteilungsleiterin nach der internen Revision erneut einzusetzen. Dieser Fehler gehört jetzt auf der Stelle bereinigt. Es ist für die Mitarbeiter der A13 nicht zumutbar, unter dieser Abteilungsleiterin weiterzuarbeiten.“