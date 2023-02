Neue Boulderhalle lädt zum Gratis-Klettern ein

Freitag gabs Grünes Licht

Nachdem man die letzten Punkte auf der ToDo-Liste zuletzt abgearbeitet hatte, wartete man jetzt noch auf das Go seitens der Behörde, das Kieninger gestern am Vormittag erhielt. „Endlich kann es losgehen. Weil wir nun schon viel zu lange hoch motiviert in den Startlöchern scharren, haben wir uns entschieden, kurzfristig zu eröffnen und alle kleinen und großen Interessierten zum Gratis-Bouldern einzuladen“, so Kieninger.



Wer also Lust hat, sich am Samstag, 25. Februar, bei freiem Eintritt in der neuen Boulderhalle auszutoben, nimmt einfach gemütliche Sportbekleidung mit, Kletterschuhe gibts auch zum Ausleihen. Die Öffnungszeiten: Täglich von 9 bis 23 Uhr - Sam-, Sonn- und Feiertags bis 22 Uhr. Infos: Boulderbar in Leonding