Neues Kletterparadies öffnet noch vor Weihnachten

In Linz wurde man nicht fündig

Ursprünglich hatten sich die Macher - wie berichtet - nach adäquaten Flächen in Linz umgesehen, doch weder am Kapuzinerberg noch im Hafenviertel hatte es am Ende gepasst; auch im Uno Shopping nicht. Als man das Grundstück am Technologiering in Leonding - in unmittelbarer Nähe zur Paschinger PlusCity - entdeckte, ging dann aber alles ganz schnell. Nun, knapp eineinhalb Jahre nach Baustart hat auch Oberösterreich seine erste Boulderbar, die ab sofort mit rund 2100 Quadratmetern zu den größten Hallen ihrer Art in Österreich zählt. Wie in Wien und Salzburg hofft man darauf, dass sich das Konzept Bouldern (Klettern) und Barbetrieb auch bei uns bewährt.