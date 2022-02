Neue XXL-Kletterhalle in Leonding nimmt Formen an

Ursprünglich hatte man sich nach Flächen in Linz umgesehen. Doch weder am Kapuzinerberg noch im Hafenviertel hatte es am Ende gepasst. Auch im Leondinger Uno-Shopping, wo ja im Vorjahr bereits die „Jump Dome“-Trampolinhalle eröffnet hat, wurde man sich nicht einig. Und so wurde der Entschluss gefällt, an der Kremstal Straße in unmittelbarer Nähe zur PlusCity zu bauen. Im Mai vergangenen Jahres feierte man den Spatenstich, seitdem wird eifrig gebaut. „Das Untergeschoss der Halle ist bereits fertig, wird gerade betoniert. Als nächstes wird der Hotelstock aufgebaut. Läuft alles weiter nach Plan werden wir die Boulderbar im Herbst eröffnen, das Hotel dann ein paar Monate später“, lässt „Boulderbar“-Chef Stefan Kieninger wissen. Das Konzept der „Boulderbar“ – bouldern (klettern) und Barbetrieb – hat sich in Wien (vier Standorte) und Salzburg längst bewährt. In Leonding entsteht auf Wunsch der Stadtgemeinde zudem das „Nomad“-Hotel mit 63 Zimmern. Es handelt sich dabei um ein 4-Sterne-Selbstbedienungshotel ohne Personal. Hier will man die Synergien mit der benachbarten XXL-Kletterhalle nutzen, heißt: Die Hotelgäste werden ihr gebuchtes Frühstück dort einnehmen können.