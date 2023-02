Heuer locker von der Leber fasten

8 Euro für zwei kleine Bier

Es war wenige Tage vor Aschermittwoch. In einem abgelegenen Gasthaus auf einem Hügel in Niederösterreich spielte sich folgende Szene ab. Ich bestellte nach dem bezahlten Essen noch einen Absacker, sprich zwei kleine Bier, im Osten liebevoll Seidel oder Seiterl genannt. Acht Euro sagte die junge Kellnerin. Ich antworte: Ich hatte zwei Seidel oder Seiterl, also zwei kleine Bier. Sie: Ja, ich weiß. Acht Euro gerade aus. Ich war so verdutzt, gab genau acht Euro, was nicht meine Art ist. Ich gebe nämlich immer Trinkgeld. Das tut mir im Nachhinein auch leid, denn die Kellnerin kann nichts für die Bierpreise, sie zahlt aber möglicherweise die Maut, indem sie viel weniger Trinkgeld erhält.