Achtjähriges Mädchen nach Wohnhausbrand gestorben

Tragische Entwicklung in Vorarlberg: Bei einem Brand in einem Wohnhaus am Freitag in Lauterach (Vorarlberg) war ein achtjähriges Mädchen schwer verletzt worden. Am frühen Abend wurde bekannt, dass die Verletzungen des Kindes zu schwer waren - es starb. Die anderen Familienmitglieder dürften das Feuer nahezu unbeschadet überstanden haben.