Krieg, Corona: Österreich wird seit Jahren ärmer

Im entstehenden Verteilungskonflikt müsse jemand Federn lassen. So der Wifo-Direktor: „Eine faire Verteilung der Lasten ist wichtig.“ Und: Staatliche Maßnahmen, aber auch weitere Lohnsteigerungen oder die diskutierte Mietpreisbremse seien „so zu gestalten, dass starke Schultern mehr von der Last tragen als schwache“. Irgendwo müsse der Wohlstandsverlust realisiert werden, so Felbermayr. „Der Kuchen ist kleiner geworden, es gibt nicht mehr zu verteilen.“