„Stabil“: Aktuell sind 378.213 Personen ohne Job

Aktuell sind 378.213 Personen beim Arbeitsmarktservice (AMS) arbeitslos oder in Schulung gemeldet. 305.204 davon sind auf Jobsuche, 73.009 befinden sich in Schulungsmaßnahmen. „Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum 2022 sind derzeit 11.974 Personen weniger arbeitslos oder in Schulung. Der Abstand zeigt, dass der Arbeitsmarkt trotz konjunktureller Eintrübungen stabil bleibt“, so Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP).