Victoria Swarovski und Werner Mürz getrennt

In jungen Jahren versuchte sie als Sängerin Fuß zu fassen und bekam mit 17 Jahren einen Plattenvertrag bei Sony Music. 2010 kam ihre Debütsingle „One in a Million“ auf den Markt. Für den Spielfilm„ Die Chroniken von Narnia: Die Reise auf der Morgenröte“ sang sie den Titelsong „There’s a Place for Us“.