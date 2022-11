Victoria Swarovski stahl bei MTV-Awards allen Show

Swarovski im Vintage-Kleid am Red Carpet

Doch der wahre Blickfang am Red Carpet war eigentlich Victoria Swarovski. Die „Let‘s Dance“-Moderatorin kam nämlich in einem goldenen Glitzerkleidchen aus dem Atelier Swarovski, das nicht nur ihre tollen Beine in Szene setzte, sondern dank Cut-outs auch die sexy Kurven der 29-Jährigen betonte. „Es ist aus den 80er-Jahren aus einer Kollektion mit Karl Lagerfeld“, verriet Swarovski spot on news. „Ich habe es für den Anlass extra aus dem Archiv geholt.“