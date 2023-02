„Entführter“ Ballgast verbrachte Nacht mit Gspusi

Am Lumpenball

Die Beamten konnten das Mobiltelefon in Münzkirche orten. Dort fand zu diesem Zeitpunkt gerade der Lumpenball statt – quasi eine „Gegenveranstaltung“ zum zeitgleichen Polizeiball in Linz. Die Gesetzeshüter fanden das Mobiltelefon bei einer jungen Frau – der Ex-Freundin des Besitzers, eines 22-jährigen aus Taufkirchen an der Pram. Sie gab an, dass dieser plötzlich von dem Faschingsball verschwunden sei, aber nicht wisse, wohin.