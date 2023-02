Biber: Putzig, egal oder gar eine Bedrohung?

Bibermanagement seit 2015

Das Burgenland kommt, was Unheil durch Biber betrifft, im Gegensatz zu anderen Bundesländern bis dato relativ glimpflich davon. Auch, weil es im Vergleich wenige Exemplare gibt. Und wenn doch etwas passiert? Seitens des Bibermanagements des Landes, das 2015 installiert wurde und Betroffene berät, heißt es: „Es gibt keinen Schadenersatz für Einflüsse des Bibers. Aufgrund des strengen Schutzstatus soll nach einem stufenweisen Vorgehen stets das gelindeste Mittel zur Entschärfung von Mensch-Biber-Konflikten angewandt werden.“ Vor allem Bauern beklagen Schäden an ufernahen Bäumen und an ihren Maschinen, die sie zur Bewirtschaftung ihrer Bachwiesen einsetzen.