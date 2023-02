Verläuft Missbrauchsvorwurf eines Buben im Sand?

Zur Erinnerung:

Bei einem Skiurlaub der Familie im Jänner in Lech soll der dreijährige Sohn von einem Mitarbeiter einer Kleinkinderbetreuung in Lech am Arlberg sexuell missbraucht worden sein. Der Bub, dem es nach dem Urlaub immer schlechter ging, soll seinen Eltern davon erzählt haben und gegenüber einer Psychologin den mutmaßlichen Täter als „bösen Mann“ bezeichnet haben. Der Vater erstattete Anzeige.