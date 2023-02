Salzburger Kicker wechselt ins Baltikum

Jetzt hat der 1,95-Meter-Mann, der in Deutschland unter anderem beim 1. FC Kaiserslautern und dem Hallescher FC kickte und 117 Spiele in der 2. Deutschen Bundesliga absolvierte, einen neuen Klub gefunden. Vucur schloss sich dem litauischen Meister FK Zalgiris Vilnius an. Die Saison im Baltikum beginnt mit dem Supercup-Finale am 26. Februar, dass der aktuelle Titelträger gegen Rivale Kauno Zalgiris bestreiten wird.