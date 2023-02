Journalisten protestieren gegen Ausschluss

Die OSZE will während der Treffen am 23. und 24. Februar offenbar keine Medienvertreter in die Räumlichkeiten der Hofburg lassen. „Aus Gründen der Logistik und der Sicherheit“, wird seitens des Veranstalters betont. Die Parlamentarische Versammlung der OSZE habe zwar traditionell Journalisten bei ihren Tagungen zugelassen, bedingt durch ein Zusammentreffen von Umständen sei nun entschieden worden, dass dies in diesem Jahr nicht möglich sein werde, informierte Nat Parry, Sprecher der Parlamentarischen Versammlung.