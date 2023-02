Schallenberg: „Müssen im Gespräch bleiben“

Trotz der diplomatischen Front, die sich gegen die österreichische Regierung im Hinblick auf die nächste Sitzung der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa gebildet hat, bleibt Außenminister Alexander Schallenberg dabei: Russische Abgeordnete dürfen an der Parlamentarischen Versammlung teilnehmen. Es sei eine „Muss-Bestimmung“ des Amtssitzabkommens, allen Delegierten der teilnehmenden Staaten die Einreise zu ermöglichen, betonte Schallenberg am Sonntagabend. Man dürfe auch nicht vergessen, dass die OSZE „nie eine Plattform für Gleichgesinnte“ gewesen sei.