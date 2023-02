Ukraine-Delegation kommt trotz Boykott nach Wien

Weil Russland an der Parlamentarischen Versammlung der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) am 23. und 24. Februar in Wien teilnimmt, boykottieren ukrainische Abgeordnete die Tagung. Sie wollen aber trotzdem nach Wien fahren. Hier wolle man mit Partnern beraten, wie die OSZE aus ihrer Krise herauskommen könne, erklärte die Delegierte Jewhenija Krawtschuk von der Regierungspartei Diener des Volkes.