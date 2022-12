Leck an ISS: „Sojus“-Kapsel verliert Kühlmittel

Wegen eines Kühlmittellecks an einer russischen „Sojus“-Kapsel, die an der Internationalen Raumstation ISS angekoppelt ist, musste am Donnerstag ein Weltraumspaziergang von zwei russischen Kosmonauten abgesagt werden. Verursacht wurde das Leck (siehe Video oben) möglicherweise durch den Einschlag eines Mikrometeoriten.