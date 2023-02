Eiskletterer (28) verlor Halt - schwer verletzt!

Am Sonntag um 17.30 Uhr kletterte der 28-jährige Einheimische in der Taschachschlucht in St. Leonhard im Pitztal am dortigen Eisfall. Er war alleine unterwegs. Plötzlich verlor der Kletterer in einer Höhe von zehn Metern den Halt mit seinem Stahlseilgerät, woraufhin es ihn ausdrehte und er gegen den Eisfall stürzte.