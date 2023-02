Österreicher rodeln in Team-Staffel aufs Podest

Österreichs Rodel-Staffel mit Madeleine Egle, Nico Gleirscher und dem Doppelsitzer Thomas Steu/Lorenz Koller hat am Sonntag beim Weltcup in St. Moritz den dritten Rang belegt. Der Sieg ging an Deutschland vor den USA. Die Letten hatten ihren Lauf völlig verpatzt und verloren damit auch an Boden auf die im Staffel-Weltcup führenden Deutschen. Österreich ist in dieser Wertung Fünfter.