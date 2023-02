Nach Verweis: Obdachloser zückt Waffe vor Heim

Festnahme in einer Obdachlosenunterkunft in Wien-Mariahilf: Weil sich ein 57-jähriger Mann am Samstag bei der Frühstücksausgabe gegen 10.15 Uhr störrisch verhielt und einen Tisch umwarf, wurde er von einem Betreuer und einem Sicherheitsmitarbeiter der Einrichtung verwiesen. Er erhielt ein Hausverbot. Das hielt den Mann jedoch nicht davon ab, zwei Stunden später wieder zurückzukehren - mit einem Fleischerbeil.