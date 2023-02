Das Armband des Antoine de Saint-Exupéry

Am 7. September 1998 fiel dem Fischer Jean-Claude Bianco an der Küste vor Marseille etwas seltsam Glänzendes in die Hände als er sein Netz leerte. Er betrachtete den Gegenstand, entdeckte eingravierte Buchstaben, entzifferte einen Namen: Antoine. Als er mit den Fingern weiterkratzte, kam der Nachname zum Vorschein: de Saint-Exupéry. Die Nachricht verbreitet sich in Windeseile, war so unglaublich, dass man den Fischer für einen Lügner hielt. Die Absturzstelle von Saint-Exupérys Flugzeug war nicht in den französischen Alpen bei Grenoble, wie jahrzehntelang angenommen worden war, sondern wenige Kilometer von Marseille entfernt.