„Man muss einfach auf die Leute zugehen“

Schneider: Wie das?

Kara: Das muss ich erklären. Meine Eltern sind religiös, aber keine Sunniten. Deswegen gehen wir nicht in die Moschee und fasten auch nicht im Ramadan-Monat. An einem Montag saßen wir in der Volksschule im Kreis, und die Lehrerin fragte, was wir am Wochenende so gemacht hätten. Da erzählten andere türkische Kinder, dass sie in der Moschee gewesen seien. Ich fragte, was eine Moschee ist. Sofort ging es los, und zwar unter den türkischen Kids: Was bist du? Bist du Türke? Bist du Kurde? Sunnit? Schiit?