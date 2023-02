Doskozil lehnt mehr Kompetenzen für Minister ab

Pandemie als Kostentreiber

Die Länder hätten sich bereits darauf verständigt, „dass wir keine Staatsreformdiskussion führen, sondern wir führen Finanzausgleichsverhandlungen“, sagte Doskozil am Samstag im Ö1-„Morgenjournal“. In den vergangenen Jahren sind die Ausgaben im Gesundheitswesen gestiegen. Dazu trugen laut Statistik Austria vor allem pandemiebedingte Mehrausgaben bei, etwa für Corona-Tests und -Impfungen, Kampagnen und Schutzausrüstung. „Insgesamt wurden im Jahr 2021 knapp fünf Milliarden Euro an öffentlichen Mitteln zur Bekämpfung der Pandemie eingesetzt - dreimal mehr als im Jahr davor“, sagte Statistik Austria-Generaldirektor Tobias Thomas in einer Aussendung.