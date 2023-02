Erster Faschingsumzug in Villach nach Corona-Pause

Bärentreiben soll den Winter beenden

Dennoch führt man in Sörg das Bärentreiben auf die Hoffnung, dem Winter humorvoll ein Ende zu setzen, zurück. Der Brauch lockt am Sonntag (14 Uhr) Zuschauer in den Ort in der Marktgemeinde Liebenfels. Die drei „Heiligen Tage“ Faschingsonntag, Rosenmontag - der Begriff kommt von rasen und toben - und Faschingdienstag bilden den Höhepunkt des Faschings. Vielerorts gibt es große Umzüge (siehe oben). Um dem Fasching ein klares Ende zu setzen, wird er in Klagenfurt am Ende verbrannt.